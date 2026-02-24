Fesser, sobre los libros prohibidos en EEUU: "Se te ponen los pelos de punta al ver que son El diario de Ana Frank o Harry Potter"

"Creo que '1984', de George Orwell, está prohibido porque quizás se parece demasiado a lo que está ocurriendo y no conviene que la gente haga comparaciones", explica Guillermo Fesser sobre la nueva política de Trump de prohibir libros en EEUU.

Antes de finalizar su conexión en directo con Guillermo Fesser desde el plató de El Intermedio, El Gran Wyoming le pregunta si es verdad el rumor de que en las librerías de EEUU cuesta encontrar libros como 'El diario de Ana Frank'. "Es un ejemplo de la disfunción que hay entre lo que dice que hace Donald Trump y lo que de verdad hace", asegura el periodista de El Intermedio, que explica en el vídeo principal de esta noticia: "Trump dice que está deteniendo a los criminales más peligrosos del mundo y está cogiendo a vecinos inmigrantes que no tienen antecedentes penales".

Además, el periodista cuenta que el presidente de Estados Unidos "está trayendo billones de dinero de los aranceles, y lo que de verdad está haciendo es subiendo los precios de la gente". "Lo mismo ocurre con esta política que tiene de prohibir libros", destaca Fesser, que explica que "no es directamente una política gubernamental sino que lo hace desde cada colegio y Estado, que son apoyados por lo poco que queda del Ministerio de Educación y la Administración de Trump".

En concreto, Guillermo Fesser explica qué tipo de libros son los que se prohíben: "Contra los wok, contra los libros que dicen que van a adoctrinar y pervertir la mentalidad de los niños y niñas". Fesser explica que en la librería a la que ha ido "estaban algunos de los top 100 prohibidos en muchos colegios y Estados". "Se te ponen los pelos de punta cuando los libros más peligrosos de EEUU son El diario de Ana Frank, 'El guardián del centeno', 'El capitán calzoncillos', 'Harry Potter y la Cámara de los secretos' o 'La naranja mecánica'".

Por último, el corresponsal de El Intermedio destaca que también está prohibido '1984', de George Orwell: "Creo que está prohibido porque quizás se parece demasiado a lo que está ocurriendo y no conviene que la gente haga comparaciones".

