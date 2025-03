Fesser explica su "miedo" si Putin acepta la paz con Ucrania: "Que Trump se haga la foto, se olvide y Rusia vuelva rearmada"

Guillermo Fesser analiza las negociaciones para detener la guerra en Ucrania. ¿Aceptará Rusia el alto al fuego? "Ha habido un gran cambio porque Zelenski, que era el malo, al acceder al alto al fuego ha dejado la pelota en el tejado de Rusia", explica Fesser, que destaca que "quizá ha sido porque se ha dado cuenta de que sin la ayuda estratégica de EEUU no puede ganar esa guerra".

Y es que el periodista explica en el vídeo que hay sobre estas líneas que "en cuanto Trump quitó a Zelenski la ayuda, sobre todo de los satélites, Rusia ha recuperado gran parte del territorio que Ucrania había conquistado en la región de Kursk, y que era el territorio que esperaba Zelenski poder usar como intercambio para el territorio ucraniano invadido por Putin". "La pelota está en el tejado de Rusia y la presión en EEUU", destaca Fesser, que explica que Zelenski "ha dicho que confía en que si Rusia dice que no, EEUU tomará medidas severas".

"Trump ha dicho que el enviado especial a Oriente Medio ya está camino a Moscú con una carta, pero va ser difícil pensar que Rusia va a aceptar nada salvo lo que ya sabemos que quiere, que es el reconocimiento internacional de todo el territorio invadido por ellos o la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN", explica el periodista. "Además, están muy subidos por las victorias militares que han tenido esta semana", asegura Fesser, que recuerda que Putin "ha dicho que la paz no va a ser en términos de EEUU, sino en los suyos".

Por último, Guillermo Fesser explica cuál es el "miedo" a que Putin acepte la paz con Ucrania "por no descontentar a Trump, que ha dicho que podría hacer cosas horribles a Rusia, pero que no quiere porque quiere la paz". Y es que el periodista teme que Putin le diga que sí "confiando en que Trump después de la foto, que es lo que le interesa como 'príncipe de la paz', se olvide de Ucrania y Rusia use esta estrategia para reamarse y volver mucho más reforzada a la guerra".

Y es que Fesser asegura que "el alto al fuego por mar y aire es fácil de verificar, pero por tierra, en la línea del frente puede pasar de todo y sin lo satélites de EEUU va a ser muy difícil verificarlo".