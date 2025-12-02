Wyoming pregunta al 'oráculo' Rufián si llegará Sánchez como presidente a 2027: "Es el primer chiste bueno que te he escuchado"

Tras la mano tendida de Pedro Sánchez a Junts, Wyoming decide consultar sobre qué pasará a partir de ahora en la legislatura a su particular 'oráculo': 'Gabriel Rufián', que en este vídeo hace sus 'vaticinios'.

En su entrevista de hoy, Pedro Sánchez expresaba abiertamente su deseo de acercar posturas con Junts e incluso admitía los incumplimientos por parte del Gobierno.

Para saber qué ocurrirá a partir de ahora, El Intermedio recurre a su particular 'oráculo': 'Gabriel Rufián', que vaticina que "Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, sino por intereses empresariales e ideológicos, y eso no lo van a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez".

Dani Mateo también quiere "jugar" con el 'oráculo de Gabrielfos' y le pregunta por la lesión de Oyarzabal y su futuro en la selección: "Ese tío es un crack, marca un penalty cada dos partidos. No entiendo por qué no le han nombrado todavía ministro de deportes", le responde.

Wyoming, por su parte, le pregunta al 'oráculo' si Pedro Sánchez llegará a 2027: "Si te refieres a biológicamente, sí; si dices como presidente, es el primer chiste bueno que te he escuchado en 20 años", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.