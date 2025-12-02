Guillermo Fesser analiza el "acuerdo oscuro" que busca Trump en Venezuela: "No tiene intención de establecer una democracia"

Guillermo Fesser analiza el verdadero motivo detrás de la presión de Trump sobre Maduro. ¿La lucha contra el narcotráfico? ¿Establecer una democracia en Venezuela? ¿El petróleo? La explicación del corresponsal, en este vídeo.

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser para analizar la situación entre Estados Unidos y Venezuela tras la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

El corresponsal explica que, cada vez los analistas políticos en Estados Unidos están más de acuerdo en que "Trump no quiere derrocar a Maduro, sino que lo que intentaba era llegar a un acuerdo oscuro que seguramente estaba relacionado con el petróleo".

Fesser señala que la presencia militar estadounidense en el Caribe es la más grande desde la crisis de los misiles de Cuba. Una presión cuyo objetivo cada vez más está más claro que sería el petróleo y que, a pesar de lo que piensan los venezolanos afincados en Miami, "Trump no tiene ninguna intención de establecer una democracia en Venezuela".

"Trump ha demostrado que no le importa un pepino la democracia", afirma Fesser, que recuerda que en su propio país "está azuzando al Ejército y la Policía contra sus ciudadanos".

Tampoco parece que la causa sea la lucha contra el narcotráfico, pues mientras acusa a Maduro de liderar el cártel de los Soles, perdona al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por haber aceptado millones de dólares del Chapo Guzmán para que hiciera la vista gorda a la hora de introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Respecto a los bombardeos a presuntas lanchas de narcotraficantes, el corresponsal explica que se ha filtrado que, en el ataque del 2 de septiembre, quedaron dos supervivientes agarrados un tronco y que el ministro de Defensa "ordenó un segundo ataque para que no quedaran supervivientes", lo que, de probarse, sería "un crimen de guerra de libro sin justificación posible".

"La guerra es muy conveniente para tapar los problemas de este país", afirma Fesser, que apunta que en este momento Trump "tiene solo un 36% de aprobación", mientras "la cesta de la compra está por las nubes".

