El Intermedio recuerda la entrevista que Sandra Sabatés realizó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, durante el programa especial que se llevó a cabo para celebrar la mayoría de edad de El Intermedio.

El médico fue uno de los protagonistas de la pandemia ya que, como afirmó Sandra, "fue la cara y la voz de ese tiempo". Simón manifestó a la presentadora que, en su caso, la pandemia "fue un momento muy duro". "Fue un periodo en que todos sacamos lo mejor que teníamos dentro pero, también en algún momento, lo peor".

El médico no dudo en confesar que le había afectado ya que no es la misma persona. "Ahora me siento observado, constantemente, lo cual no es fácil de llevar, pero creo que hemos conseguido que, por lo menos, empecemos a hablar, en muchos foros, de lo que tenemos que hacer juntos", explicó.

Sobre si es posible que podamos sufrir otra pandemia, Simón explicó que "no se puede predecir". "Sí que es verdad que las probabilidades de que venga ya son bajas, es verdad que una pandemia como la que vivimos no es probable que se produzca muy pronto, pero no se puede descartar y tenemos que estar pendientes de lo que pueda pasar en todo momento", concluyó.

