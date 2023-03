Thais Villas sale a la calle en una entrega especial de 'Hablando se enciende la gente' por el 8M para hablar con los españoles sobre el feminismo. De este modo se ha encontrado con personas que se consideran feministas, pero también con otras, como un hombre, que aseguran ser "antifeminista": "El feminismo es el sinónimo del machismo, es la misma brutalidad", afirma ante la desesperación de Thais.

"El feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer y el machismo es la superioridad del hombre sobre la mujer", le explica una joven en el vídeo sobre estas líneas. Por su parte, otra mujer afirma que "estamos muy atrasadas en todo, cada vez perdemos más escalones y cuanta más guerra damos, peor se nos pone la cosa". "Eso es complejo de inferioridad", le contesta el hombre.

En el debate también participa una pareja que asegura no verle la utilidad al Ministerio de Igualdad y otra mujer que, aunque asegura no estar "ni por el feminismo ni por el machismo", sí que reconoce que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, por lo que al final se sitúa en el lado feminista: "Pero a esta veleta ¿de dónde me la habéis sacado?", bromea la reportera de El Intermedio.