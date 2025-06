Félix Bolaños afirma que prefiere bañadores que tengan "cuanta más tela, mejor": "Estamos hablando de mi cuerpo..."

Thais Villas se ha desplazado hasta la Carrera de San Jerónimo para conocer que preferencias tienen los diputados entorno a los bañadores para ir a la playa o la piscina. No te pierdas sus respuesta en el vídeo principal.

Thais Villas ha visitado el Congreso de los Diputados para saber cómo se preparan sus señorías para las vacaciones. La reportera quiere saber, por ejemplo, qué tipo de bañador utilizan y si son de comprarse bañadores nuevos cada año. Félix Bolaños confiesa a Villas que no suele comprarse bañadores pero, como le dice a Villas, en honor a El Intermedio este año lo va a hacer.

"Van a tener cuanta más tela, mejor", le dice a Thais. "Pero, si usted está de muy buen ver... ¿qué quiere tapar?", pregunta la reportera, curiosa, "¿o tiene mucho que tapar?". "Estamos hablando de mi cuerpo", responde Bolaños, "conviene taparlo".

Mónica García, por su parte, no tiene preferencias entre bikini o bañador. "Topless ¿sí o no?", se interesa Villas. "Particularmente, no, pero, todo mi reconocimiento", responde la ministra de Sanidad. Pilar Alegría, por su parte, siempre suele llevar bikini. "El que tengo último es estampado", desvela, "es amarillo y con unos cohetes".

Thais no puede evitar la risa. "Es mono", se defiende la ministra de Educación. "Tiene unos cohetes para venirse arriba", afirma Villas. Gabriel Rufián, por su parte, afirma que tiene un bañador desde hace 20 años. "¿Todavía entra? Esto es una maravilla", le dice Thais. "Sí, todavía entra pero... entra mal, justo", responde, Rufián, entre risas.