'Alberto Núñez Feijóo', interpretado por Raúl Pérez, acude al plató de El Intermedio para "desmentir las patrañas" que se han dicho sobre él. "Les habéis utilizado para que digan lo que a vosotros os interesa", afirma, y El Gran Wyoming se sorprende por su visita y le espeta: "¿No tenía reunión con Junts, con ERC?".

"¿Por qué iba a negociar yo con los independentistas?", expresa el 'líder del PP', que añade: "¿Se cree que yo voy por ahí mendigando apoyos en reuniones secretas? Los mendigo a la cara". Y le pregunta qué quiere por prestarle su apoyo, ante lo que el presentador le plantea extrañado: "¿Está usted intentando negociar conmigo?". Aunque este aclara que solo están "hablando de manera informal".

Wyoming le pregunta si ofreció a los líderes de Junts un indulto para Puigdemont, pero 'Feijóo' asegura que no puede decirlo más claro: "Siempre he dicho no a la amnistía y a los indultos si no se dan las condiciones, en concreto, la condición de que yo sea presidente del Gobierno".

El presentador expone que hay quien dice que el PP ha filtrado a la prensa sus contactos con Junts por miedo a que publiquen pruebas de estas reuniones. "¿Ha intentado usted hacer una voladura controlada? Porque se le ha ido de las manos", apunta.

Pero el 'gallego' insiste en unir fuerzas con Wyoming y le ofrece ser su "mano derecha". Sin embargo, este rechaza su oferta, ante lo que 'Feijóo' piensa en ofrecérselo a Chicote. "Lo reservaría para cuando Ayuso se lo quite a usted de en medio porque ella le va a cortar en pedacitos y él le puede ayudar con el emplatado", comenta Wyoming.