Guillermo Fesser, sobre el caso de 'los siete de Cornell': "Todo el mundo sabe que se violan niñas en las fraternidades, pero las universidades lo tapan"

Guillermo Fesser analiza la actualidad en los Estados Unidos, que sigue consternada por la violación grupal a una estudiante en una fraternidad. Un caso que ha destapado el debate sobre estos clubes elitistas y el hermetismo de las universidades ante las agresiones sexuales en sus campus.

Guillermo Fesser analiza en El Intermedio el caso de los 'siete de Cornell', la violación en grupo a una estudiante en una fraternidad de una universidad de élite. Algo que parece que ocurre de forma bastante habitual.

El corresponsal señala que poner coto a este tipo de agresiones sexuales es complicado porque en Estados Unidos "las universidades son un negocio y lo de estudiar es lo de menos".

Respecto a las fraternidades, algunas de ellas muy antiguas, apunta que existe una cultura de "la novatada de la mili" y de club exclusivo: "Luego toda esa gente que va a triunfar en la vida, si necesitas un curro para tu sobrino, te lo va a dar".

De momento se ha conseguido prohibir las ceremonias de iniciación, pero Fesser señala que "lo que ocurre dentro no se mira". En este sentido, señala que las fraternidades se saltan las prohibiciones de alcohol a menores de 21 años y "son sectas de gente muy privada que ha triunfado" que "son los donantes de la universidades, gente que inyecta mucha pasta y que son los que dicen a la universidad si pueden cerrarlas o no".

Debido al sistema por puntos bajo el que funcionan las universidades, el corresponsal afirma que "todo el mundo sabe que se violan niñas en las fraternidades, se denuncia, pero las universidades lo tapan porque no quieren que se sepa".

El caso de Cornell ha salido a la luz porque, aunque la universidad quiso taparlo, la víctima decidió denunciarlo. De este modo, según Fesser el caso trasciende y también pone el foco en que "existen fraternidades que no deberían existir" y plantea el debate sobre si "la universidad tiene que enseñar a los niños y las niñas o poner fraternidades y cerveza".

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