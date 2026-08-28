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"¡Tú estás loco! No he terminado de pagarte el primero": una madre estalla con su hijo por comprarse un móvil por 300 euros al mes

Un joven ponía a prueba el amor incondicional de su madre ante las cámaras de El Intermedio. Le llamaba para explicarle que se acababa de comprar un móvil por 300 euros al mes y el enfado de la madre es antológico.

Un joven ponía a prueba el amor incondicional de su madre ante las cámaras de El Intermedio. Le llamaba para explicarle que se acababa de comprar un móvil por 300 euros al mes y el enfado de la madre es antológico.

En la sección 'Cría Cuervos', El Intermedio salía a la calle para poner a prueba el amor incondicional que sienten los padres por sus hijos.

En esta ocasión, el protagonista era un chico que aseguraba que lo que más podría enfadar a sus padres es que se gastara el dinero "en algo muy loco".

De este modo, llamaba a su madre para explicarle que se había comprado el último iPhone y que lo estaba "financiando a 300 euros al mes".

Su madre, al escucharle, alucinaba: "¿Tú lo flipas o qué?", le comentaba visiblemente enfadada y recordándole que todavía "no había terminado de pagar el primero". "¡Tú estás loco!", proseguía su progenitora, que incluso llegaba a colgarle el teléfono.

Cuando el hijo le explicaba que se trataba de una broma de El Intermedio, la mujer se lo tomaba entre el humor y la incredulidad: "Que yo lo veo todos los días", comentaba, si bien admitía que casi le da "un infarto".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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