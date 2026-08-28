Wyoming, al descubrir que Feijóo pronuncia 'Bruce Sprinter' en lugar de 'Springsteen': "¿Ese es el de los 100 metros?"

El líder del Partido Popular no dudaba en confesar, durante su visita a El Hormiguero, que el inglés seguía siendo su asignatura pendiente. Algo que servía a Dani Mateo para recordar uno de los lapsus más destacados de Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo visitaba El Hormiguero y, como señalaba Dani Mateo, entre otras cosas el líder del Partido Popular habló con Pablo Motos sobre una de sus asignaturas pendientes: el inglés.

"Es su segundo gran asunto pendiente", señalaba Mateo, "el primero es explicar a qué se dedica ahora Cuca Gamarra". Feijóo confesaba a Motos que iba "mal". "¿Mal es que no lo toca?", insistía el presentador del programa de Antena 3. "No lo toco porque el traductor lo traduce directamente", indicaba el líder popular.

"El inglés es una herramienta elemental", añadía, "pero esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema y otras ventajas". "¡Qué tío! Tirando de Google Translate", comentaba Dani.

El colaborador señalaba que estudiar en una escuela rural "tiene sus cosas buenas", por ejemplo, decir que sus deberes de inglés "se los ha comido un oso pardo". "Y, aun así, no os creáis que tienen un nivel tan malo", añadía Dani.

"Le da para conocer la obra de músicos tan indies que solo los conoce él", contaba Mateo. Así, el colaborador recordaba cómo pronunciaba Feijóo el nombre de Bruce Springsteen: algo así como 'Bruce Sprinter'.

"¿Ese es el de los 100 metros?", ironizaba el Gran Wyoming. "Es el más rápido de los cantantes", replicaba Mateo. El colaborador señalaba que la única manera de que el líder popular aprenda inglés es con los cursos de Muzzy. "Claro, a él si le hará caso porque es un monstruo verde y se va a pensar que es de Vox", concluía Mateo.

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