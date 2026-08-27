Maitena confiesa a Sandra Sabatés que es positiva, a pesar de todo: "Disfrutar de la vida es nuestra venganza"

'Mujer tenía que ser' tuvo como protagonista a la ilustradora argentina. Maitena compartía con la presentadora de El Intermedio cómo ve la situación actual de su país y, además, explicaba cómo es capaz de mantener la esperanza.

Sandra Sabatés charlaba con la popular ilustradora argentina Maitena. La humorista es todo un referente feminista gracias a sus viñetas en las que muestra los problemas cotidianos de las mujeres, con mucho humor, algo que, como exponía, "sana". "El humor es para mí la mejor droga después del amor", añadía.

La periodista planteaba a la ilustradora cómo estaban afectando las políticas de Javier Milei a la vida cotidiana de los argentinos. "Muchísimo, a mí me violenta", respondía, tajante, Maitena. "Él es una copia de Trump", sentenciaba, "pero creo que lo peor que está pasando es que la gente se está muriendo de hambre".

"Lo grave, me parece, la gente que lo apoya", afirmaba, "porque eso quiere decir que esa gente que lo apoya es la misma que está con vos en el metro, en el cine, comiendo la mesa de al lado". "Esa gente que quiere que no se ayude a los más necesitados, que no se paguen impuestos, que se regalen los glaciares, que se arruine la tierra", añadía.

La ilustradora, a pesar del panorama actual, persigue ser positiva. "¿A qué nos agarramos para seguir manteniendo esa esperanza?", preguntaba Sabatés. "Tenemos que agarrarnos de las relaciones afectivas, del amor, del sexo, de la naturaleza, de la comida, cocinar, salir a pasear... Esa es la manera que me parece la revolución del amor", reflexionaba. "Disfrutar de la vida es nuestra venganza", concluía.

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