Isma Juárez consigue de Feijóo se haga una foto con dos mujeres: "Son votantes suyas, a lo mejor son dos votos que pierde"

En el foro Taleñto España, Isma Juárez preguntaba a los políticos por sus talentos ocultos. Al no conseguir una respuesta de Alberto Núñez Feijóo, el reportero se proponía que al menos se hiciera una foto con dos simpatizantes.

Isma Juárez visitaba el foro Taleñto España para preguntar a los políticos cuáles son sus talentos ocultos. En el caso de Óscar López, le preguntó si creía que "el mayor talento de un político del Partido Socialista es mirar el móvil sin que se le dé un vuelco el corazón".

Además, el reportero de El Intermedio le reconocía a López el talento de "poner buena cara a Emiliano García-Page en los congresos nacionales".

Salvador Tasqué, CEO de la Fundación Princesa de Girona, le explicaba que el talento "es algo tan sencillo como dos neuronas que se han puesto de acuerdo para que hagamos algo bien". De hecho, hablaba sobre las neuronas de Isma y ambos concluían que se trataba del "Mozart de los micrófonos".

Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, le desvelaba que le gusta mucho bailar claqué, algo que empezó a hacer antes de estar en cargos de responsabilidad y que quiere retomar. Isma también le preguntaba por su "antitalento" y confesaba peinarse "muy mal": "Ni siquiera consigo todos los días afeitarme la cabeza como me gustaría", comentaba.

Mientras Alberto Núñez Feijóo conseguía esquivar las preguntas del reportero, Isma hablaba con un compañero de facultad del líder del PP, que aseguraba que él era mejor estudiante: "Pues entonces preséntese a las elecciones", le respondía Isma.

El reportero se proponía que Feijóo se hiciera una foto con dos mujeres: "Son votantes suyas, que a lo mejor son dos votos que pierde", le explicaba Isma, que finalmente conseguía su objetivo.

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