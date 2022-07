Los ministros y ministras socialistas han mostrado lo contentos que están por cómo ha salido la cumbre de la OTAN, pero si hay alguien que presume especialmente de la organización del evento es Margarita Robles.

La ministra de Defensa se ha mostrado exultante durante una entrevista, hasta el punto de que ha dejado a Wyoming alucinado: "Está como Martín con la burra", exclama.

El presentador no ha tardado en unirse al entusiasmo de Robles y hasta le ha pedido que también organice la fiesta de fin de temporada de El Intermedio: "Eso si, no hace falta que nos ponga tanta seguridad, aquí el máximo peligro es que alguien del equipo haga un 'sinpa', y no miro a nadie, Sandra Sabatés". Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

La otra 'Margarita Robles' prepara la cena de la OTAN

"A Trudeau y Sánchez los sentamos separados, hay menos probabilidades de conflicto internacional si todo el mundo tiene un guapazo cerca", afirma 'Margarita Robles' (Cristina Gallego) mientras planifica la cena de la OTAN.