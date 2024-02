Tras asegurar Esquerra que el Partido Popular contactó con ellos para que apoyaran la investidura de Feijóo, cada día se conocen más contactos. Sin embargo, El Intermedio ha 'descubierto' que ahí no queda la cosa, pues el afán del líder popular en busca de apoyos ya va más allá de la política.

En el vídeo sobre estas líneas, varios ciudadanos de a pie aseguran que el líder de la oposición se ha puesto en contacto con ellos para que les apoye: "Me ofreció ser ministro de Justicia, pero le dije que si no me ofrecía Cultura, no había pacto; yo lo que quería era ir gratis al cine", asegura un joven, mientras que una mujer sostiene que "Feijóo no es presidente porque no quise yo".

Otras ciudadanas se quejan de la excesiva insistencia de Feijóo en sus llamadas buscando apoyo: "Todos los días me llama, y encima a la hora de la siesta", comenta una chica, mientras otra pregunta directamente "¿alguien sabe cómo se bloquea un número?". "Le dije que no soy del PP, que soy independentista, estoy en busca y captura por la Interpol, pero a Feijóo le da todo igual", afirma por su parte una mujer.