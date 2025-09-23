Los españoles 'piden' que paren las 'peinetas' a Netanyahu: "¿A quién no le ha pasado que sin querer ha cometido un genocidio?"

"Las personas que matan personas también son personas", argumenta un hombre en este vídeo de El Intermedio donde varios españoles 'reclaman' que termine las fotos haciendo la 'peineta' a Netanyahu.

La 'peineta' de Wyoming a Benjamin Netanyahu está desatada y ha llegado hasta las calles. Por ello, El Intermedio ha pedido a los españoles que detengan esta 'locura'.

"Las personas que matan personas también son personas", comenta un hombre, que pide no hacer el 'gesto' al primer ministro israelí.

"¿A quién no le ha pasado que sin querer ha cometido un genocidio?", comenta otra mujer en el vídeo sobre estas líneas, mientras otro joven le levanta el dedo corazón a la vez que asegura que Netanyahu es "el número uno".

"Hay que ser educado con todo el mundo, también con los asesinos", argumenta otro hombre, a lo que otro añade que "los genocidas también merecen un respeto".

En lo de 'respetar' a Netanyahu, dos chicas aseguran que tenemos que estar "todos juntos": "Tanto la izquierda, como la derecha", comentan dedicando sendas peinetas.