La irónica respuesta de Arturo Fernández a Isma Juárez sobre la reducción de la jornada laboral: "Como empresario estoy encantado"

Isma Juárez conversa con el empresario Arturo Fernández en el hotel Ritz, donde abordan temas como la reducción de la jornada laboral o su propia jubilación, que a sus 80 años ni se plantea: "Con la jubilación no me da".

En un desayuno informativo de la CEOE, Isma Juárez ha tenido la oportunidad de hablar sobre la jornada laboral con Antonio Garamendi y con algunos de los empresarios más importantes del país, como Arturo Fernández.

En el vídeo sobre estas líneas, el reportero de El Intermedio le pregunta qué le ha parecido el desayuno: "Aquí si no le dan el zumo natural la gente lo nota, sabe que es de brick", señala Isma.

Además, le pide que calcule en SMI cuánto vale el desayuno, a lo que el empresario explica que "vale un dinero, estamos en el hotel más caro y famoso de Madrid".

Fernández también le explica que "la CEOE defiende a los empresarios y la ministra de Trabajo a todos los demás". "A este paso, en vez de 37 horas y media van a poner 35", apunta el empresario, que asegura con ironía estar "encantado" con ello.

En su caso, afirma que trabaja entre 12 y 13 horas diarias y que, a sus 80 años, no se plantea jubilarse: "Con la jubilación no me da para vivir y tengo que hacer horas extras", comenta.

Además, Fernández desvela a Isma que de vez en cuando ve El Intermedio: "Lo pongo porque Wyoming se mete conmigo y me gusta. Soy masoca".