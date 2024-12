Un casero de un chalet en la Sierra: "Puse una alarma, no podía dormir por miedo a que me lo okupen"

"Yo pago mis impuestos y encima tengo que pagar un seguro para que me abonen la mensualidad, o sea, para que, si no me lo pagan, el seguro se encarga de echarles", afirmó rotundo este hombre sobre su chalet.

Thais Villas salió a la calle en una temporada pasada de El Intermedio con 'Hablando se enciende la gente', su sección del programa en el que abre debate con los ciudadanos. En este vídeo, la reportera preguntó por un tema de actualidad como es el problema de la vivienda. En el debate, un hombre con un chalet en la Sierra criticó que todo el mundo quería "vivir en el centro" y recordó que si se van a las "afueras o a otros barrios" el precio de la vivienda no está tan alto".

"Si te vas luego a las poblaciones exteriores de Madrid capital, están tirados de precio", insistió el hombre en el debate, donde Thais Villas le respondió: "No se crea, que en los alrededores también está caro". Además, el hombre expuso el problema con el chalet que tiene alquilado: y es que aseguró le había tenido que poner alarma por miedo a que se lo okuparan o sus inquilinos no le pagaran. Incluso, aseguró que si no hubiera puesto la alarma no podría dormir del miedo a que sucediera eso.

"Yo pago mis impuestos y encima tengo que pagar un seguro para que me abonen la mensualidad, o sea, para que, si no me lo pagan, el seguro se encarga de echarles", afirmó rotundo el casero, que insistió: "Si a mí me aseguraban que no me iban a okupar la vivienda, el chalet lo pondría más bajo".