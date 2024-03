Andrea Ropero charlaba con el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. En esta entrevista, que recupera El Intermedio, la reportera pudo hablar sobre los retos a los que se enfrentaba su ministerio, la complicada relación de su partido con Podemos o, incluso, los conflictos generados dentro del gobierno de coalición tras los acuerdos con Junts.

La reportera preguntaba al ministro si Junts había "colado un gol" al gobierno al haber conseguido competencias en materia de inmigración. "Creo que las competencias en materia de inmigración pueden y deben descentralizarse y es un fenómeno complejo que debe gestionarse a todos los niveles de la administración" A pesar de ello, el ministro manifestaba su descontento por cómo se llevó a cabo la negociación. "No nos gustó esa especie de vinculación de la inmigración con la delincuencia. Eso abona determinados discursos xenófobos", exponía Urtasun. "Blanquear ese tipo de discursos es profundamente equivocado, la inmigración es un fenómeno que hay que manejar porque es profundamente positivo para nuestro país, por lo tanto, necesitamos una política migratoria de acogida y no vincular migración con delincuencia", concluía.

Sobre el uso, o abuso como expone la reportera, de lo decretos en el gobierno, el ministro aclara que había una serie de compromisos derivados del fondo de recuperación que obligaba al gobierno a aprobar determinadas medidas antes de finalizar el año, lo que provocó que el este tuviera que utilizar el decreto ley para sacarlas adelante. A pesar de ello, puntualiza que "el decreto ley no supone saltarse al legislativo, tanto es así que uno de los decretos es rechazado, con lo cual el instrumento, realmente, esta perfectamente recogido en nuestra legislación y es perfectamente democrático".

Otra de las cosas que destacaba Ropero en la entrevista fue que el gobierno de coalición podía sacar acuerdos con Junts pero no con Podemos. Urtasun expone que, en la tramitación del decreto ley sobre el subsidio por desempleo, Podemos pensó más en "la batalla política entre partidos" y en "vengarse de Yolanda Díaz", en lugar de pensar en los derechos de los desempleados. "Hacer política de manera partidaria, cargándole las consecuencias a los desempleados más desfavorecidos, es una mala manera de hacer política", argumentaba.

La periodista incidía, entonces, en si Sumar tenía algo de culpa en la mala relación con Podemos. El ministro respondía a esa pregunta que Sumar, y otras fuerzas políticas, habían actuado con "generosidad" para mantener el gobierno de coalición. "Me hubiera gustado que esa generosidad la hubiera tenido todo el mundo", añadía Urtasun. "Estas ultimas semanas Podemos esta pensando más en su aparato, y en la supervivencia de su aparato, que no en hacer política fuera y en garantizar que este gobierno continua, y en que este gobierno pueda hacer políticas en favor de la gente. No es mi manera de hacer política, pero bueno, cada uno hace política como considera", aseguraba.

Andrea Ropero también tenía la oportunidad de preguntar qué haría el ministerio de cultura ante la censura llevada a cabo por ayuntamientos gobernados por PP y Vox. "Nosotros vamos a ser muy contundentes no vamos a tolerar que se practique la censura, caso por caso iremos interviniendo pero todos los artistas de este país saben que cuentan con el ministerio de Cultura para apoyares", respondía.

A este respecto, Ropero también preguntaba sobre si mantenía su posición en torno a la tauromaquia. El ministro, años atrás, se había definido como "ecologista y antitaurino". "Mi posición es conocida, como todo en la vida y en los países las tradiciones evolucionan y creo que efectivamente hay una mayoría de la ciudadanía española que no esta de acuerdo con la tortura animal. A partir de aquí, yo lo he dicho, nosotros acabamos de llegar al ministerio, vamos a ver paso a paso lo que haremos", aclaraba.

La periodista también preguntaba por los últimos resultados del equipo favorito del ministro, el Fútbol Club Barcelona. "¿Quién lo tiene más complicado este año, Xavi o Sánchez?", preguntaba Ropero. "No estamos pasando un buen momento los culés", afirmaba Urtasun. En cambio, con respecto a la legislatura del socialista, el ministro afirmaba que "no tengo ninguna duda que la coalición va a salir adelante, eso va a triunfar por goleada".