El Intermedio celebra el 8M con música en el plató con la visita de una de las mejores voces de España: La Bien Querida, que canta en pleno directo del programa un himno de una pionera, 'Yo no soy esa', de Mari Trini.

"Yo no soy esa, que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas, esa niña sí, no, esa no soy yo", arranca La Bien Querida su actuación, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

"Un placer para nosotros tener aquí a La Bien Querida", destaca El Gran Wyoming al terminar la emotiva actuación.