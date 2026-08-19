Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, sobre las 'profecías' judiciales del PP sobre Zapatero: "Si existen esas filtraciones, es inaceptable"

Andrea Ropero entrevistaba a Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, sobre el auto procesal contra José Luis Rodríguez Zapatero. En este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, el experto analizaba los puntos que más le habían sorprendido.

Andrea Ropero analizaba el auto procesal contra José Luis Rodríguez Zapatero con el catedrático en Derecho Procesal Jordi Nieva, al que le había "sorprendido la cantidad de veces que se le atribuye al expresidente la cúspide, presidencia, dirección o jefatura de una estructura de corrupción".

"Atribuirle ya una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados es algo que no es habitual. Es algo que no es frecuente ni muchísimo menos. Una cosa es que te investiguen y otra que ya te estén atribuyendo directamente una responsabilidad y eso es materia de una sentencia condenatoria", comentaba el experto".

Nieva veía "ocultación de activos, o por lo menos las actividades preparatorias para conseguirlo", pero no que "todo eso haya sido ordenado por quien se dice que ha sido ordenado, sin más datos que los que se ofrecen en el propio auto". En este sentido, señalaba que "los informes policiales hay que tomarlos con todas las cautelas posibles, porque no estamos hablando de una autoridad que trabaje remando a favor de la presunción de inocencia, sino al contrario".

A raíz de este caso, el catedrático señalaba que existe "una definición relativamente comprensible" en el Código Penal sobre el tráfico de influencias, si bien "luego ha sido más bien la jurisprudencia la que no ha acertado", pues ha habido muy pocas sentencias de condena.

A Nieva también le parecía "llamativo" que en el auto no se identificara al cargo sobre el que Zapatero habría ejercido presión, algo fundamental porque "si no no existe el tráfico de influencias".

Otra cuestión diferente era la acusación de blanqueo de capitales, ante la que expresaba su interés en ver hasta dónde llevan los datos proporcionados por agencias de control del extranjero.

Respecto al hecho de que el PP anunciara semanas antes que Zapatero podía tener problemas judiciales, a pesar de que el caso estaba bajo secreto de sumario, el catedrático se mostraba sorprendido por que "las asociaciones judiciales no se hagan eco de esto y hagan una protesta". "Si realmente existen esas filtraciones, hay alguien que no está actuando con el sigilo debido en su profesión", apuntaba Nieva, para el que esto sería "absolutamente inaceptable".

Por ello, esperaba que se investigaran estas filtraciones "al menos, con el mismo celo con el que se investigó el caso del fiscal general del Estado", algo que de momento no estaba viendo.

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