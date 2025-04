Dora la conservadora, sobre el palco infantil en la plaza de toros de Valencia: "Torear es un placer y no lo que hacen los gays"

'Dora la conservadora' vuelve a El Intermedio y, en esta ocasión, se va hasta Hungría, donde su presidente, Viktor Orban, ha anunciado que abandona el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya justo durante la visita de Benjamín Netanyahu, que precisamente tiene una orden de detención por crímenes contra la humanidad en Gaza. "¿Dora, de verdad estás defendiendo a un genocida? ¿Y de verdad aún me sorprendo?", se pregunta Dani 'Botas' Mateo.

De vuelta a Madrid, Abogados Cristianos ha solicitado a la Audiencia Nacional que paralice la resignificación del Valle de los Caídos. 'Dora' reacciona y asegura que en el Vaticano "son unos vendidos, en otra época habrían hecho una Cruzada y solo habrían permitido que Franco saliera de allí como el Cid".

La 'conservadora' muestra también cómo algunas personas han increpado a los obispos, acusándoles de "Judas, traidor" por dejar Cuelgamuros "en manos de comunistas". "Touching niños is bad, pero touching the Valle is the worst of the worst", afirma 'Dora'.

En Valencia, las formaciones de izquierdas quieren quitar el palco infantil de la plaza de toros, a lo que el portavoz de Vox en la Diputación de Valencia les ha respondido que mientras ellos "eligen libremente hipersexualizar a sus hijos y llevarlos a cabalgatas del Orgullo Gay", ellos "elegimos libremente llevarlos a los toros".

"¿Qué pasa, que a los niños se les puede decir que está bien cortarse el rabito, pero no el del torito?", comenta 'Dora', que además dedica una canción: "Torear es un placer, y no lo que hacen los gays".