De la iglesia al calabozo: la boda del líder neonazi 'El Ratilla' termina con él y a su banda detenidos tras su boda en Madrid

Los detalles Tras la boda de su líder en Madrid, la Policía detuvo a 'El Ratilla' y 13 miembros de Suburbios Firm, acusados de tráfico de drogas y asociación ilícita, pasando de la celebración a los calabozos en pocas horas.

Lo que debía ser el día más feliz de su vida acabó en un calabozo. 'El Ratilla', líder del grupo neonazi Suburbios Firm, se casaba este fin de semana. Hubo iglesia, arroz, invitados y hasta un banquete en una finca a las afueras de Madrid. Pero la fiesta duró poco: la Policía llevaba meses siguiéndole la pista y eligió la boda como el momento perfecto para actuar. El lunes, el recién casado y 13 de sus hombres de confianza ya estaban detenidos, acusados de narcotráfico y asociación ilícita.

La escena, a simple vista, podía pasar por una boda convencional. Pero bastaba fijarse para ver que aquello tenía poco de normal: bengalas, cánticos ultras y fotos en redes sociales donde los invitados ocultaban su cara con emoticonos de Adolf Hitler. El propio 'Ratilla' presumía de tatuajes nazis, como la calavera de las SS que lleva en la mano. Más que un enlace, parecía una reunión de fanáticos del Tercer Reich disfrazada de fiesta.

'El Ratilla' y algunos miembros del grupo neonazi Suburbios Firm en la boda

'El Ratilla' no es un desconocido. En 2014 fue expulsado del Frente Atlético por su violencia descontrolada y su radicalización. Desde entonces, levantó Suburbios Firm, un grupo aún más extremo que ha hecho del odio su seña de identidad: agresiones, amenazas, manifestaciones racistas y homófobas, homenajes a la División Azul o al dictador croata Ante Pavelic, colaborador de Hitler. Ahora, además, la Policía les señala como traficantes de droga.

La operación fue quirúrgica. 'El Ratilla' y su esposa fueron detenidos de camino al aeropuerto, justo cuando se disponían a iniciar la luna de miel. El resto de la banda cayó después, uno a uno, hasta sumar 14 arrestos. Desde entonces cumplen arresto en los calabozos de Canillas, a la espera de pasar a disposición judicial.

La Policía califica la redada como un golpe importante contra el narcotráfico y contra los grupos ultras más radicales de Madrid. Lo que debía ser la primera aventura del matrimonio terminó con barrotes en lugar de playas. Una luna de miel que, para el 'Ratilla', empieza con esposas… pero no las que esperaba.