Wyoming afirma que Ayuso tiene su propio "muro de las lamentaciones": "Lo llama 'tablón de marrones judiciales de mi cuchicuchi'"

La presidenta madrileña, durante un desayuno informativo, no ha dudado en volver a alabar al Estado de Israel afirmando que España es "suicida" por despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes".

Isabel Díaz Ayuso, a diferencia de su compañero de partido Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue alineada con el gobierno de Netanyahu. Como cuenta Sandra Sabatés, "este jueves ha recibido en la sede del gobierno regional a la encargada de negocios de la embajada israelí".

Antes, durante un desayuno informativo, la presidenta madrileña ha dicho que "pretendiendo aislar a Israel, la que se queda sola es España". "Somos tan listos que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes", ha añadido, "y esto es suicida".

"Ya vuelve otra vez la rabina de Chamberí", afirma el Gran Wyoming, tras las palabras de Ayuso. "No será de leer la torá sino de la 'tontá' que escribe Miguel Ángel Rodríguez todos los días para que lea", añade el presentador de El Intermedio.

Wyoming afirma que Ayuso "no va a permitir que le toquen un pelo a Israel". Como comenta el presentador, "le gusta tanto que hasta ha puesto en casa un muro de las lamentaciones". "O, como ella lo llama, 'el tablón de marrones judiciales de mi cuchicuchi'", concluye.