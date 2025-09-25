Así responde un joven a Isma Juárez sobre quién es Felipe González: "Tiene pinta de persona del espectáculo"

El reportero enfrenta a Manuel y Lara. Estos deben demostrar sus conocimientos sobre cultura general respondiendo a las preguntas de Isma. ¿Quién conseguirá ganar el 'Felipón'? Descúbrelo en el vídeo principal.

Isma Juárez vuelve con su concurso '¿Quién es Felipe González?' en el que enfrenta a los jóvenes a preguntas de cultura general. Esta temporada lo hace con novedades ya que ha creado un trofeo para los ganadores: el 'Felipón'.

Los primeros en enfrentarse a las preguntas de Juárez son Manuel y Lara. La primera pregunta es la que da nombre al mismo: quién es Felipe González. Lara deja que su compañero responde, que afirma que es "español y tiene pinta de persona del espectáculo". La respuesta provoca la risa de Isma, que aclara que es un político. La siguiente pregunta es de qué país es presidente Javier Milei.

"Argentina", responde, sin dudar, Manuel. La respuesta correcta consigue que se lleve un punto. Isma pregunta, después, cómo se llama el actual papa y ninguno sabe la pregunta. Juárez le da una pista y Lara responde León, por eso el reportero le da la pregunta por buena.

"¿En qué continente está Vietnam?", pregunta Isma. Manuel responde que en Asia. La respuesta acertada le convierte en el primer ganador del concurso. Este dedica su 'Felipón' a Santiago, su exprofesor de Historia. "Me enseñó mucha historia y muchas cosas se me han quedado", declara el joven.