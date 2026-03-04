'Donald Trump' dedica su propia versión de 'Soldados del amor' a Pedro Sánchez: "Tú y yo vamos a la batalla"

Raúl Pérez se convierte en Donald Trump después de que este haya amenazado a nuestro país con cortar las relaciones comerciales con España. Ahora, el 'mandatario' visita el plató de El Intermedio para cantarle una canción a Pedro Sánchez.

Raúl Pérez... perdón, 'Donald Trump', visita el plató de El Intermedio después de que el Gobierno español se haya mostrado crítico con el conflicto bélico contra Irán y, además, haya rechazado que EEUU pueda usar las bases de Morón y Rota. El 'mandatario' nos advierte de que va a bombardear España. "México, Lisboa y Marina D'or", desvela Dani Mateo, quien está haciendo de traductor del 'presidente de los EEUU'. Wyoming le advierte de que en esta última ciudad ya está algo abandonada y que una bomba tampoco va a marcar una gran diferencia.

"Vais a sudar sangre, españoles. Empezando por 'fucking Perro'. Voy a usar tus bases aunque no quieras. Tú y yo nos vamos a la guerra", dice a cámara dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez, a quien le dedica su propia versión de 'Soldados del amor', la icónica canción de Olé Olé que el grupo, con Marta Sánchez como vocalista, interpretó para los soldados de la Guerra del Golfo en 1990.

'Donald Trump' se sube al escenario y empieza a cantar: "Tú y yo vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Si no, bombardearé España, bombardearé España". Con la letra, le pide a "Míster Sánchez" que le dé su "bases" y aprovecha para soltarle un "fuck you". "Hago lo que quiera con Rota y Morón", insiste. "Corred, tengo armas nucleares y vosotros, solo un montón de bares", advierte, para después dirigirse a los españoles: "Sánchez es un gallina y os va a subir la gasolina".

Wyoming no duda en señalar tras la actuación que "venirse aquí a cantar en un plató con la que tiene liada por el mundo" le parece un poco "frívolo".

Una llamada de Cristina Gallego... perdón, 'Melania Trump', interrumpe su conversación. "Quiero irme de aquí. En la ONU hay gente muy rara, incluso latinos con traje", se queja su 'pareja', a la que ha dejado encargada de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él está muy ocupado organizando la III Guerra Mundial.

"¿Llamo al ICE?", le pregunta Melania.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.