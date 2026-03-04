Wyoming desvela lo que hace Albares en sus ratos libres: "Está negociando un tratado de paz entre Andy y Lucas"

Hay un hombre en España que lo hace todo y su nombre es José Manuel Albares. Según Wyoming, después de hablar con sus homólogos en Catar, Baréin, Arabia Saudí, Jordania y Omán, le ha sobrado tiempo para interceder entre Andy y Lucas.

Mientras Donald Trump amenaza a España después de que Pedro Sánchez se haya mostrado crítico con el conflicto bélico contra Irán y haya rechazado que EEUU pueda usar las bases de Morón y Rota, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha continuado defendiendo la desescalada, la negociación y el derecho internacional, informa Sandra Sabatés en El Intermedio.

Además, también ha contestado a su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, después de los dos tuits publicados en las últimas 48 horas, acusando al Gobierno español de estar siempre en el lado equivocado de la historia y de aliarse con Hamás, el régimen de los ayatolás o Nicolás Maduro. Un planteamiento que el ministro ha calificado de "absurdo y ridículo" y al que ha respondido con contundencia: "España tiene una posición y una política exterior que es coherente. Nosotros decimos exactamente lo mismo, por los mismos principios y con los mismos objetivos en Ucrania, en Gaza, en Venezuela, en Groenlandia y en Irán".

"Solo les ha faltado decirle que no se les ocurra tocar la base de Rota que rotas te dejo yo las gafas, chaval", dice el presentador entre risas.

Wyoming considera que Albares es el hombre que más trabaja de España y como ejemplo de ello muestra un fragmento de su intervención en el que relata que ha hablado con sus homólogos en Catar, Baréin, Arabia Saudí, Jordania y Omán y que ha mantenido miles de conversaciones telefónicas. "Y eso porque no os ha contado que en los ratos libres está negociando un tratado de paz entre Andy y Lucas", bromea el 'showman'.

