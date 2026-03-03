'Donald Trump' amenaza al presidente del Gobierno en El Intermedio: "A Sánchez yo cortar los eggs"

Raúl Pérez se convierte en el presidente estadounidense después de que este haya amenazado a nuestro país con cortar las relaciones comerciales. Descubre cómo ha sido su divertida imitación en el vídeo principal.

'Donald Trump' ha irrumpido en el plató de El Intermedio después de que el Gobierno español se haya mostrado crítico con conflicto bélico contra Irán y, además, haya rechazado que EEUU pueda usar las bases de Morón y Rota.

"Fuck you, Sánchez", dice el 'presidente', "you ruined everything". "We'll fly to the bases cuando me salga de los cojones", añade, "tú no decir a mí lo que puedo hacer". "Yo reclutar españoles para army porque Sánchez is not a great leader, pero españoles great people", añade.

El Gran Wyoming aclara a 'Trump' que no puede usar las bases. "Como mucho puede usar los baños si pasa por allí y tiene una urgencia", expone. "A Sánchez yo cortar los eggs", afirma, "es poco cooperative, no queremos nada con España, yo cancelar todos los tratados, todo más caro".

'Trump' les dice a Wyoming y a Sandra Sabatés que van a ir con él a la guerra. "Tú a la Casa Blanca", añade, refiriéndose a Sandra, "que estoy de Rodríguez, Melania está en la ONU". El presentador responde que él la única guerra que lucha es la de dormir todas las noches y levantarse cuatro veces al servicio.

Y es que Trump ha enviado a la primera dama de EEUU a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. "La reunión era, además, sobre la educación de los niños en situación de conflicto", indica Sabatés. Wyoming le dice a 'Trump' que tendría que haber asistido él a esa reunión ya que es "el especialista en niños".

Este empieza a balbucear y, por ese motivo, tiene que venir un traductor que es, en este caso, Dani Mateo. El colaborador señala que 'Trump' está amenazando con bombardear el plató y que, después, va a bombardear toda España. "En concreto México, Lisboa y Marina D'Or", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.