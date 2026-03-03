'Melania Trump' preside el Consejo de Seguridad de la ONU: "Se hace lo que yo mando o secuestro a vuestros presidentes"

Cristina Gallego se convierte un día más en Melania Trump y preside una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU donde defiende que "para Estados Unidos es muy importante proteger a los niños, menos en Irán, Palestina, Venezuela, Cuba...".

'El Intermedio' conecta con la ONU, donde 'Melania Trump' está presidiendo el Consejo de Seguridad. Allí asegura que "para Estados Unidos es muy importante proteger a los niños de los conflictos. Bueno, menos a los de Irán, a los de Palestina, a los de Venezuela, a los de Cuba".

"¿No es un poco loco hablar de proteger a los niños cuando está bombardeando niños?", le pregunta Dani Mateo en representación de Francia, mientras asegura que es "como si el jorobado de Notre Dame no estuviera jorobado y viviera en la catedral de Lyon".

'Melania', por su parte, propone que "todos los niños jueguen al 'Call of Duty' para que estén preparados cuando estalle la guerra". Dani, ahora representante de Rusia, asegura que en su país ya lo hacen: "Clases de 'Call of Duty' por la mañana y extraescolares de disparar kalashnikov por la tarde", señala.

'Melania' pone orden en la sala ante el alboroto y recuerda que ella es la presidenta del Consejo y que si algo ha aprendido de su marido "es que se hace lo que yo mando o secuestro a vuestros presidentes".

La 'primera dama' de Estados Unidos también propone hacer "una ONU de pobres" para que Dani Mateo, ahora colombiano, no le vuelva a "molestar".

