Mikel Ayestaran, sobre Netanyahu tras los ataques a Irán: "Dice que Trump y él están salvando al mundo"

"Aunque oficialmente Netanyahu insiste en que su objetivo es el cambio de régimen, lo que parece querer es ver en el asiento de Jameneí al hijo del Sha por los intereses de Israel, explica Mikel Ayestaran.

Mikel Ayestaran conecta desde Estambul con el plató de El Intermedio para analizar los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán: "No tengo un adjetivo para definir cómo se le ve a Netanyahu estos días". Y es que, según cuenta el corresponsal de guerra, "a las pocas horas del asesinato de Ali Jameneí dijo que esto era su sueño, que Trump estaba cumpliendo con su sueño".

"Netanyahu llevaba décadas esperando este momento", explica Ayestaran, que cuenta: "Hoy mismo visitando uno de los lugares afectados por el impacto de un misil iraní en el centro Israel ha dicho que no solo con esta operación se está salvando a Oriente Medio y a Israel, sino que se está salvando al mundo". El periodista explica que "la sensación de Netanyahu" es que "Trump y él están salvado al mundo a bombazos".

"Aunque oficialmente insiste en que su objetivo es el cambio de régimen, lo que parece ver Netanyahu es ver en el asiento de Jameneí al hijo del Sha", explica Ayestaran, que destaca que se trata de "la figura a la que Israel apoya y que lleva décadas viviendo en Estados Unidos". "El sueño" de Netanyahu "sería que esa monarquía volviera a instaurarse en la república de Irán para tener un Gobierno afín a los intereses de Israel", concluye Mikel Ayestaran en el vídeo principal de esta noticia.

