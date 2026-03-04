Mikel Ayestaran, tras los ataques a Irán: "Nunca se ha expandido un conflicto de esta forma tan rápida y caótica"

"Hay algunos países del Golfo que se sienten abandonados y que dicen que EEUU solo se ha dedicado a proteger a Israel mientras ellos están a merced de los cientos de drones que están enviando los iraníes", afirma Mikel Ayestaran.

Mikel Ayestaran conecta con el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming le pregunta por los ataques de EEUU e Israel a Irán. "¿Cómo pueden reaccionar los países árabes de la región?", pregunta el presentador a Ayestaran, que responde en el vídeo principal de esta noticia: "Llevamos apenas tres días y la sensación es de agotamiento".

"Nunca se había expandido un conflicto de esta forma tan rápida y de una manera tan asimétrica y caótica", asegura el corresponsal de guerra, que destaca que, incluso, "hay algunos países del Golfo que se sienten abandonados". "Hay algunos que dice que EEUU solo se ha dedicado a proteger y blindar a Israel mientras ellos están a merced de los cientos de drones que están enviando los iraníes", afirma el corresponsal.

"Han conseguido paralizar las economías y el turismo en esta parte del mundo", afirma Ayestaran, que destaca que "de momento, estamos escuchando palabras de condena": "Las más fuertes de Emirates Árabes Unidos y Arabia Saudí". "Ellos, incluso, han dicho que están dispuestos a intervenir en caso de que estos ataques no cesen, pero de momento son solo palabras", explica el periodista.

Además, Ayestaran destaca que su sensación es que "a no ser que vean al régimen iraní muy hundido, no se van a sumar a la operación de manera oficial porque ellos son los vecinos de Irán y siguen teniendo un gran respeto y miedo a Irán".

