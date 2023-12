Isma Juárez acude a la presentación del libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. "Hablamos de una persona que ha conseguido renovar mandato contra todo pronóstico, que ha salido victorioso de una pandemia e, incluso, de un volcán", afirma el reportero, que destaca que, por eso, Sánchez es "el tipo con más suerte del mundo": "Creo que debería repartirla, por eso, he traído un décimo de lotería para ver si se lo puedo frotar por la espalda".

"Ya me he gastado 22 euros en el libro, ahora le toca a Pedro Sánchez hacer algo por mí", comenta antes de pedirle que le firmara el ejemplar, a lo que este accede. Mientras tanto, el colaborador aprovecha para hacerle otra petición, lograr que su billete de lotería atraiga su suerte: "Igual me puede tocar". "Pásalo, no tengo problema", dice Sánchez a un alucinado Isma Juárez, que de la emoción dice un taco que rápidamente le corrige el presidente del Gobierno.

"No digas eso, que estás en horario infantil", destaca Pedro Sánchez en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas.