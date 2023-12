Isma Juárez acude a la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a la que acuden más de una decena de sus ministros, entre ellos, Margarita Robles, ministra de Defensa, que confiesa al reportero no haberlo leído todavía pero afirma que conoce muchos detalles gracias al repaso de El Intermedio.

También conversa con Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, que, como su compañera, reconoce no haberlo leído aunque asegura que lo hará "con toda seguridad". Juárez presupone la asistencia al acto del nuevo ministro Economía, que ocupará el puesto tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI), y tras dudar un instante, responde: "¿Usted sabe quien es?".

"Pensaba que le iba a pillar", señala el colaborador, ante lo que el ministro apunta: "Ahí he estado rápido". Isma Juárez destaca que "se le ha pasado el nombre por los ojos" y este lo confirma: "Se me ha pasado. Puede estar o no".