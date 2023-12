Los emojis se han convertido en una manera más de comunicarse. Esos símbolos tienen diferentes significados que van mucho más allá de su significado original y dar lugar a confusión. El Intermedio sale a la calle para conocer qué emoticonos son los más utilizados y sus significados.

En cuanto a los emojis más utilizados, la gente va desde el corazón hasta el de la sonrisa con una lágrima. Un chico confiesa que el utiliza mucho "el de quejarse" ya que "quejarse es importante". Dos señoras cuentan a la reportera que, entre ellas, el que más se envían es el de las risas y también las rosas. "Por la mañana, a mis amigas les mando una rosa, las mujeres también tenemos derecho a querernos", afirma.

En cuanto a la ambigüedad de ciertos emoticonos, un chico cuenta que hay gente que se puede confundir cuando envías un emoticono de un corazón. Una chica sigue en esa línea y argumenta que ella que es una persona poco amorosa, cuando le mandan un corazón "no sé qué contestar".

La reportera le enseña a una señora un emoticono de una berenjena para que le diga qué significa para ella. La señora dice que no se imagina qué puede significar. La mujer decide preguntarle a un chico que el cuenta que representa "un pene". Por su parte, otra mujer tiene muy claro el significado de este símbolo y afirma "ay, no la uso pero me encanta".