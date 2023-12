Andrea Ropero tiene la oportunidad de charlar con Diego Vargas, director gerente del Servicio Andaluz de Salud. Sobre la causa por la que Andalucía es la comunidad con un menor gasto sanitario por habitante, el director afirma que a pesar de que en "Andalucía lleva 20 años siendo la última comunidad autónoma de España en gasto sanitario por habitante", desde 2018 se ha aumentado la inversión.

La reportera cuestiona si es suficiente, a lo que Vargas contesta: "No es suficiente en Andalucía, como no es suficiente en Cataluña, como no es suficiente en Madrid y en las 17 comunidades autónomas porque esto no es un problema andaluz sino que es un problema a nivel nacional".

En cuanto a la falta de médicos, el gerente indica que Andalucía, desde hace tres años, "es la comunidad autónoma de toda España que mas plazas MIR oferta" y que, además, se está apostando por retener el talento y que los médicos que se forman en la comunidad se queden en ella. Como argumenta Vargas, hay una elevada tasa de jubilación y, según sus modelos de predicción, esta no podrá compensarse hasta el año 26 o 27, a pesar de ese aumento de médicos residentes.

En cuanto a los conciertos con la sanidad privada, el director gerente aclara que "en Andalucía siempre se ha concertado la sanidad" y que el dinero se ha inyectado para ser destinado "pruebas quirúrgicas, para pruebas diagnósticas, para donde no llega el Servicio Andaluz de Salud". Sobre por qué no se refuerza el servicio público, Vargas expone que el sistema tiene una limitación física y que, por ello, este no llegaría. Vargas indica que en tres años se han creado 52 nuevas estructuras sanitarias lo que ha reducido el concierto de un 5,05%, en 2014, a un 3,92% en 2024.

El director gerente también ha hablado sobre las listas de espera, que en Andalucía rebasan ya el millón de personas. Vargas asocia estas listas de espera al proceso pandémico vivido entre los años 2019 y 2020 que provocó que se paralizaran las consultas externas o los quirófanos "para atender otras necesidades". El director gerente afirma que para ellos "la lista de espera es un problema que nos preocupa y nos ocupa". Vargas ha pedido disculpas a todos aquellos que no han podido ser operados o atendidos en una consulta externa en el tiempo que deberían hacerlo pero transmite que "todo el mundo, al final, es operado y accede a su consulta externa y, lo más importante, con su acto asistencial de calidad y humano".