¿Es suficiente la dimisión de Luis Rubiales y la destitución del seleccionador Jorge Vilda? A esta pregunta responde en 'Mujer tenía que ser', en El Intermedio, la futbolista Vero Boquete, que cree que no porque el problema no está solo en Luis Rubiales, dice, sino en todo un sistema, y porque lo que piden las jugadoras es una profesionalización del departamento, y eso no se ha conseguido.

Tampoco ve que la designación de Montse Tomé como seleccionadora vaya a acabar con el problema: "Está muy capacitada, pero lo que se habla aquí es del proceso de elección. Porque sea una mujer no podemos aceptar que ese proceso esté bien hecho.

En esta designación se demuestra que no se ha entendido nada del problema", ha opinado la jugadora.

Y defiende así que "quien va a entrenar a la mejor Selección del mundo tiene que ser un entrenador o entrenadora que haya demostrado que realmente es el más o la más capacitada para este cargo, y en esta situación eso no se ha producido", ha explicado.