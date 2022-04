Una investigación afirma que el Gobierno de España espió con el programa israelí Pegasus -que solo se vende a Estados- a más de 60 personas vinculadas con el independentismo.

Esto ha generado una gran indignación, sobre todo entre los afectados. Algo que David Pareja dice no entender. "Tiene cojones la cosa, ahora lo hemos hecho mal. Mucho criticar que no escuchamos a los catalanes y cuando descubren que los hemos escuchado muchísimo, mira cómo se ponen. No entiendo nada, ahora lo hacemos todo mal", señala en este vídeo de El Intermedio.

El presentador analiza los argumentos del Gobierno sobre el supuesto espionaje del CNI

En este vídeo, Wyoming analiza las últimas noticias sobre la supuesta operación de espionaje del CNI a líderes independentistas y los argumentos del Gobierno sobre este tema.