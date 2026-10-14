Dani Mateo, sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: "El rey ha ido a hacer de jefe de Estado 'tocho' pero campechano al mismo tiempo"

Los reyes han visitado Ceuta y Melilla, donde han despertado una gran expectación. En el Intermedio, Dani Mateo y el Gran Wyoming ofrecen su particular visión de esta visita real. En el vídeo, los detalles.

Los reyes han visitado Ceuta y Melilla y como no podía ser menos, Dani Mateo y el Gran Wyoming han comentado esta histórica visita ya que es la primera vez que Felipe VI y la reina Letizia viajan a ambas ciudades desde que son reyes.

"Los reyes han causado entusiasmo en Ceuta y Melilla. Sí, África trata de forma desigual a los Borbones, cuando vamos Felipe y Letizia les dan un baño de masas y cuando va el pobre Juan Carlos le cae un chorreo", bromea Wyoming, recordando la foto del rey emérito junto al elefante que había cazado en Botsuana.

Como dice Dani Mateo, el amor, con esta visita real, se respira en el aire: "Sobre todo en Ceuta, donde el rey ha ido a hacer de jefe de Estado tocho pero campechano al mismo tiempo y también hacer de Cupido: no ha habido flechas porque el experto en disparar es su padre", sostiene entre risas, dando paso a un momento en el que los reyes han visitado un colegio ceutí.

En definitiva, dice Mateo, "la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla ha echado al pueblo a las calles, gente de cualquier condición y credo. Los que creen en Dios, los que creen en Alá, incluso los que creen en Miliki", ríe señalando a un anónimo ciudadano vestido y disfrazado de payaso: "El Joker está empadronado en Melilla", asegura el cómico.

En el vídeo podemos ver al completo la particular visión de Dani Mateo sobre la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla.

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