Hillary Clinton ha estado estos días en Sevilla, invitada por la embajadora de Estados Unidos en España. Allí pudo disfrutar de una fiesta organizada por Eugenia Martínez de Irujo en el Palacio de Dueñas a la que asistieron, entre otros, Juanma Moreno Bonilla, la infanta Elena, José Mercé, Pablo López, Vanessa Martín o David Bisbal que, según Dani Mateo, "entró diciendo 'how are the machines?'".

El colaborador de El Intermedio analiza en el vídeo sobre estas líneas los momentos más destacados de esta velada, como el momento en el que se puede ver a Clinton bailando con Los del Río la 'Macarena': "Qué cara de 'que alguien me saque de aquí ya, prefiero tener otro debate con Donald Trump'", bromea Dani.

"Hillary Clinton es ya casi una andaluza más, tanto que ya le están componiendo una sevillana que va a decir 'mírala cara a cara, que es la ex primera...dama'", comenta.