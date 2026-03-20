Dani Mateo reacciona a la "conversión religiosa" de Ayuso: "¿Se ha caído del caballo como San Pablo? Eso explicaría muchas cosas"

Dani Mateo analiza las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en una entrevista donde se declara católica pero confiesa que solo va a misa por trabajo: "Como Jesucristo", reacciona con ironía el colaborador en este vídeo de El Intermedio.

En una entrevista, Isabel Díaz Ayuso ha hablado sobre sus creencias religiosas. En ella, se declara católica y reconoce que va poco a misa, lo que compensa con las muchas veces que acude a la iglesia por compromisos de su cargo.

"Está todo el día en misa, pero por trabajo, como Jesucristo", ironiza Dani Mateo, que se imagina que, además de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, "también trabaja vendiendo obleas".

Sin embargo, el colaborador de El Intermedio señala que Ayuso "ha vivido una conversión religiosa", ya que antes no era creyente: "¿Acaso se cayó del caballo, como San Pablo?", se pregunta Dani, que asegura que si en la caída se hubiera dado un golpe en la cabeza "eso explicaría muchas cosas".

Hace unos años, en 'Espejo Público', Ayuso contaba que había perdido la fe a los 9 años con motivo de la muerte de su abuelo. Declaraciones que contrastan con las de ahora y que llevan a Dani a asegurar que la presidenta madrileña ahora "cree ciegamente en ese ser todopoderoso que exige sumisión absoluta y obra milagros". "Nunca es tarde para hacerse devota de Miguel Ángel Rodríguez", ironiza.

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