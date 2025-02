Dani Mateo 'propone' crear un Sonny Angel para 'acercar' a Franco a los jóvenes: "También tiene el culito blanco"

El colaborador propone varias iniciativas que ayuden a limpiar la imagen de Francisco Franco y así "remar a favor de la concordia". No te pierdas sus propuestas en el vídeo principal.

Los nostálgicos del franquismo han contraprogramado los actos organizados por el Gobierno entorno al 50 aniversario de la muerte del dictador. Familiares y seguidores de Franco se han unido, bajo el nombre 'Plataforma 2025', para llevar a cabo distintos eventos y ensalzar la figura del dictador. Dani Mateo, por su parte, 'apuesta' por tender puentes y "remar a favor de la concordia y ayudar a la familia Franco a limpiar la imagen de su antepasado".

El colaborador propone, como primera medida, crear un festival de música en honor al caudillo: "El francofest, con los mejores artistas del panorama musico-franquista como Ana Ni Un Puto Mena, Ana Guerra Civil, Caudillo y los Trogloditas, El último de la fila de fusilamiento y, por supuesto, Facha Pop".

Mateo explica que hay tres escenarios, "pero solo está operativo el de la extrema derecha". "Yo paso, que allí, luego, a ver quién vuelve a casa", responde el Gran Wyoming. "Tú te lo pierdes, Wyoming", responde Dani.

El colaborador también trae otra propuesta. Mateo explica que una manera de acercar la figura de Franco a los más jóvenes es "diseñar el Sonny Angel del caudillo". "Es muy fiel a la realidad", afirma Dani, "también tiene el culito blanco". "Tan fiel a la realidad a mí no me parece", responde Wyoming, "a Franco le faltaba un huevo y ahí no tiene ninguno".

Mateo tiene una tercera propuesta "por si la modernidad de un Sonny Angel no convence". "Propongo devolver a Franco al sitio del que nunca debió salir: al Valle de los Caídos". El colaborador propone fundar la Asociación Reokupa. "Además, tenemos el trabajo casi hecho porque es cambiarle un par de letras al logo de Desokupa y dejar su ideología intacta", añade.