Dani Mateo cree que todo el mundo tiene claro que hay que apoyar la lucha feminista pero explica que "todavía hay algunos hombres que, pese a tener buenas intenciones, no acaban de entenderlo bien" y los bautiza como los 'aliados liados'. El presentador apunta que se trata de aquellos que quieren apoyar el movimiento feminista pero "les pasa como cuando quieren imitar al de Bricomanía, hay voluntad pero no tienen las herramientas adecuadas y acaban haciendo una 'chapucilla'", indica.

El primero, detalla, es el Partido Comunista, que este año se sumaba al 8M con un cartel cuyo eslogan decía: "Barriendo al patriarcado". Por ello, Dani Mateo se cuestiona si "nadie ha visto el error de asociar a mujeres con escobas y fregonas" y añade que debe ser que "los comunistas tienen muy claro el reparto de la riqueza pero el reparto de las tares domésticas no lo han pillado aún". A este, se suma el cartel de PACMA, al que tilda de "arriesgado" por "meter todas las luchas en el mismo saco".

Otros 'aliados liados' son los señores que "van de feministas pero les sale mal", y destaca a Pedro Acedo, exalcalde de Mérida por el PP, que quiso apoyar a su compañera Pilar Nogales, aspirante a la alcaldía, aludiendo a que ella siempre había vivido allí pero "quizás algunos no la habían visto porque no es como otros que vamos a los bares y bebemos vino, tenía que atender a sus hijos", declaraba. "Después de esta frase, lo más antiguo de la ciudad ya no era el teatro romano", afirma Dani Mateo.

El presentador, suma un 'aliado' más a la lista, el Ayuntamiento de Ribadumia, Pontevedra, que el año pasado regaló un kit de manicura a las asistentes a un acto con motivo del 8M. "Señores de Ribadumia, cuando las mujeres dicen que por el 8M quieren hacer una 'mani' no se refieren a una manicura", aclara. Y termina presentando al último 'aliado liado', el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que, cuando era alcalde de Almansa, decidió homenajear a ocho mujeres de distintos sectores. "Hasta ahí bien", admite Dani Mateo, pero apunta que "el problema es que un 'aliado liado' no sabe parar a tiempo" en alusión al discurso que pronunció. "¡Eso sí que ha sido un alcalde saltando al vacío y no lo que hizo Almeida ayer!", exclama.