Dani Mateo, tras la 'faltada' de José María Sánchez contra Félix Bolaños: "Le ha faltado decir 'péinese, botarate'"

El diputado de Vox y el socialista se han dedicado unos llamativos saludos durante sendas intervenciones en el Congreso de los Diputados. Sánchez, no se ha quedado ahí y ha hecho una curiosa petición a Bolaños.

El socialista Félix Bolaños y el diputado de Vox, José María Sánchez, han decidido saludarse en el Congreso de los Diputados de una manera que ha logrado captar la atención de Dani Mateo. Sánchez ha comenzado su intervención calificando al socialista como "enemigo de la libertad", en un llamativo tono.

Bolaños, aprovechando el tono del diputado de Vox, ha respondido: "Señor diputado y amigo de los derechos y del estado de bienestar en nuestro país". La intervención de Sánchez no se ha quedado ahí. Como expone Dani Mateo, "tenía algo más que decirle a Bolaños": "No hace falta que me conteste usted, porque lo hará con sus mentiras y dicterios habituales. Vaya a contárselo a los deudos de las víctimas de la riada de Valencia si se atreve. Y si se atreve, por favor, péinese antes de ir".

"¿Péinese? Pero, ¿qué ha querido decir?", se pregunta Wyoming. "Creo que solo le ha faltado decir 'péinese, botarate'", añade Mateo, "que en esas melenas puede anidar un brote de cólera como el que asola en esos momentos Manchuria". Dani indica que el tema de la DANA, al diputado de Vox, "le tiene muy afectado". "Ni os imagináis el cabreo que se va a coger cuando se entere de que hemos perdido Cuba", concluye Dani.