Los últimos comicios gallegos dieron como ganador, por mayoría absoluta, al candidato del Partido Popular Alfonso Rueda. Pero, como cuenta Dani Mateo en El Intermedio, su nombramiento como presidente ha sido aplazado.

"Todavía quedan políticos que hacen sacrificios porque priorizan lo que de verdad es importante", expone Mateo. El colaborador cuenta que iba a ser investido presidente el próximo seis de abril pero otro evento ha provocado que la fecha de su nombramiento deba modificarse.

"Y no es porque no le den los números, sino porque ese mismo día se casa Almeida", anuncia Dani. "Claro, comparando con semejante acontecimiento, a su fiesta no iba a ir ni el tato", añade el colaborador. "Supongo que también pensaron en celebrar ambos eventos a la vez pero tenía sus riesgos, a ver si alguien se confundía y acabábamos con la novia presidiendo la Xunta y con Almeida y Rueda yéndose de luna de miel a Punta Cana".