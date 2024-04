Como expone Dani Mateo, parece que el próximo lunes Koldo García comparecerá en la Comisión de Investigación del Senado ya que, tras numerosos intentos han logrado localizarle. Pedro Rollán, presidente del Senado, ha expuesto que ha costado dar con el exasesor de José Luis Ábalos "porque tiene 20 números de teléfono y varias residencias y en la Cámara alta no sabían si había recibido la citación", indica Dani.

"Según el Partido Popular, la culpa podría ser de otra persona", añade Mateo. Así lo ha explicado su portavoz en el senado, Alicia García, que no ha duda en apuntar directamente a "el Gobierno y al ministro Marlaska porque consideramos que pueda haber habido una instrucción clara para no facilitarnos en tiempo y forma el teléfono y domicilio del señor Koldo García".

"¡Marlaska!", grita Dani Mateo. "Otra vez Marlaska, que ha ido arrancando una a una las páginas de la K de Koldo en todos los listines telefónicos", apunta Dani. "Un acto realmente grave, no solo no se podía llamar a Koldo... es que tampoco podías contactar con Karina y, por ahí, sí que no", añade.