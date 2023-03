Hoy ha tenido lugar la primera jornada de debate de la moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los Diputados y Dani Mateo destaca la figura y la actitud de Ramón Tamames, que "merece ganar la moción de censura porque es un político veterano, original e independiente", pues, afirma, "hace con Vox lo mismo que el Consejo de Ministros con Alberto Garzón, pasar olímpicamente".

Dani Mateo apunta que Tamames ha sido el único en no aplaudir a Santiago Abascal hasta en nueve ocasiones, mientras que sí lo hacía el resto de su bancada, y asegura que no hace caso a los que le rodean y "no aplaude ni cuando aterriza un avión", aunque "es posible que le monte una moción de censura al piloto por las turbulencias porque él es así, muy de arrebatos", indica.

Ramón Tamames "pasa de Abascal en canoa", señala Dani Mateo, que resalta que "a él nadie le dice qué hora es, ni Casio" porque así es Tamames, "un alma libre, un revolucionario, como Emiliano Zapata", bromea.