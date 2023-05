María Avizanda tiene una buena noticia para El Gran Wyoming: "Hoy no tengo baño de realidad para ti", pero sí lo tiene para Dani Mateo que este martes cometió "un pequeño error geográfico", tal y como le ha hecho saber un espectador a través de las redes sociales: "Que alguien le explique al Dani Martín que Lanzarote es una isla de la provincia de Las Palmas y no una provincia".

"¿Qué tienes que decir de esto?", le pregunta la periodista. "A mí me parece fatal, pero preguntadle a Dani Martín", se defiende el catalán, que echa balones fuera: "El muy sinvergüenza va dando conciertos por todos lados y no se queda con los sitios a los que va. Anda, que vas de simpático y no".

Es por eso que El Gran Wyoming le pide responsabilidades y que dé la cara "si no tiene ni puñetera idea": "Sabes menos de geografía que un mapa mudo". "Ojalá fuese mudo, la de problemas que me ahorraría", espeta, y está convencido de que a todos les "iría mucho mejor" si en vez de hablar se dedicara a cantar: "Que es lo que yo sé hacer bien". Puedes ver su divertida forma de escaquearse de su baño de realidad y salir del plató de El Intermedio cantando 'Zapatillas' en el vídeo principal de la noticia.