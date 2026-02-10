Pablo Simón es poco optimista con el proyecto de Gabriel Rufián: "La iniciativa es loable, pero articularlo es complicado"

Pablo Simón opina en este vídeo sobre la iniciativa de Gabriel Rufián de encabezar un proyecto que una a la izquierda y recuerda que en el sistema electoral español "dos listas de izquierdas separadas garantiza la mayoría absoluta de PP y Vox".

Pablo Simón pasa revista a los partidos políticos tras las elecciones en Aragón, desde el auge de Vox hasta el fracaso del PSOE, que ha terminado por precipitar el debate sobre la necesidad de reunir a los partidos a la izquierda del PSOE.

Un proyecto que estaría dispuesto a encabezar Gabriel Rufián, pero que para Pablo Simón es "otro intento más de unir a la izquierda", donde "hay tanta división como intentos de unidad".

Según el politólogo, lo importante de esta iniciativa es la distinción de dos tipos de izquierdas que se podrían agregar. Por un lado las regionales, que "no compiten entre sí y se podrían unir" con el objetivo de movilizar a un parte del votante. Sin embargo, señala, "a efectos matemáticos del sistema electoral no tendría impacto".

Por el otro lado están los "elefantes en la habitación" de IU-Sumar y Podemos, que se presentan en todo el territorio. En ese punto entra lo que Simón denomina "los puestos de poder", que en su opinión "es donde embarrancan este tipo de negociaciones". De este modo, considera que la iniciativa de Rufián "es loable, pero articularlo después es complicado".

Además, apunta que el sistema electoral español "es una trituradora de carne" donde "dos listas de izquierdas separadas es la garantía de que PP y Vox conseguirán una mayoría absoluta holgada".

