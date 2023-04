Dani Mateo destaca la "valiosa lección" que nos ha enseñado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que "no tiene nada que envidiar a las de Mr. Wonderful". Esta semana ha viajado a Bruselas para reunirse con el comisario de Medio Ambiente y explicarle su "polémica propuesta" para Doñana.

El colaborador señala que a pesar de que los titulares de todos los medios destacaban que no había convencido a la Comisión Europea, que "Bruselas veía un peligro en el nuevo plan de regadíos" y que podía tener "efectos desastrosos para Doñana", Pacheco entendió otra cosa muy diferente e incluso se mostró satisfecho en una entrevista en la Cadena SER.

"Fue un éxito, hasta se dieron la mano al final. Porque, normalmente, cuando en Bruselas no les gusta una propuesta, la queman en tus narices y te echan a paratas", ironiza. Dani Mateo cree que es posible que no le funcionara bien el traductor simultáneo, pero apunta que "lo malo de inventarte la realidad es que cuando rascas un poco, te acabas viniendo un poco abajo", pues indica que el consejero terminó reconociendo que la propuesta sí había producido preocupación en Bruselas pero porque aún no habían escuchado sus argumentos. Bruselas se comprometió a evaluar sus argumentos y, por ello, subraya que "es optimista, siempre ve el vaso medio lleno. El vaso, porque Doñana la ve de agua hasta los topes".