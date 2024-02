Dani Mateo elabora en el vídeo sobre estas líneas el perfil del "verdadero protagonista del momento", la persona que "ha conseguido que Galicia siga más azul que la aldea de los Pitufos": Alfonso Rueda, o como Dani lo 'bautiza', "el George Clooney gallego".

En el vídeo sobre estas líneas, Dani analiza los elogios que le ha dedicado Feijóo, que ha dicho de él que "no es un varón con v, es un barón con b", si bien se detiene en la parte en la que dice que "no es un varón con v": "¿Qué es, un presidente no binario, de género fluido?", ironiza el colaborador de El Intermedio, que teoriza con que "pueda tener de segunda a Samantha Hudson".

Dani, que bautiza a Rueda como "el Barón Soso", recuerda su video para la campaña electoral, en el que hay un 'cameo' de Mariano Rajoy prácticamente idéntico al que hizo el año pasado: "Son conservadores hasta para los chistes", comenta.

En sus esfuerzos por parecer simpático, el presidente de la Xunta se ha disfrazado en carnaval de 'Gandalf' , "muy bien elegido porque también le pega el sobrenombre de 'El Gris'", apunta Mateo, que también muestra cómo Rueda lo dio todo bailando en un programa de la televisión gallega: "Tú no eres de la Costa da Morte, tú eres de Costa Rica, papito", bromea.